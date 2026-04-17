Durante la partita tra Juve Bologna, l’attaccante ivoriano ha giocato in una posizione diversa rispetto al solito, spostandosi sulla corsia sinistra per sostituire Yildiz. Questa modifica tattica ha permesso a Boga di essere titolare, con l’allenatore che ha scelto di adattare il ruolo dell’attaccante alle esigenze della squadra durante il match. La decisione è stata presa in risposta alle variazioni in campo e alle necessità di formazione.

di Luca Fioretti Boga titolare in Juve Bologna? L’attaccante cambia posizione tattica per sostituire Yildiz, tornando a dominare la corsia sinistra contro gli emiliani. L’emergenza infortuni costringe a rivedere i piani in vista della delicatissima sfida. L’assenza quasi certa di Kenan Yildiz spinge Luciano Spalletti a rimescolare le carte: il prescelto, secondo quanto riportato da Goal, per prendere il posto del turco è Jeremie Boga. L’attaccante si prepara a un ritorno alle origini, abbandonando la posizione centrale per allargarsi con forza sulla corsia mancina. Questa mossa estremamente strategica permetterà al gruppo bianconero di mantenere una grandissima spinta offensiva per novanta minuti, sfruttando la notevole velocità e l’imprevedibile dribbling dell’esterno per scardinare la difesa avversaria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga titolare in Juve Bologna? Può esserci ancora spazio per l’ivoriano ma in un ruolo differente: a cosa pensa Spalletti

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