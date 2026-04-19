Juve-Bologna tributo da brividi per Manninger | in campo anche Buffon Bonucci e Chiellini

Durante la partita tra Juventus e Bologna è stato osservato un tributo dedicato ad Alex Manninger, ex portiere della squadra scomparso a 48 anni in un incidente stradale. In campo sono presenti anche Buffon, Bonucci e Chiellini, che hanno partecipato al momento commemorativo. La sua auto è stata colpita da un treno vicino a un passaggio a livello. La partita si è conclusa con un omaggio emotivo da parte dei giocatori.

(Adnkronos) – La Juventus rende omaggio ad Alex Manninger, ex portiere bianconero scomparso a 48 anni in un tragico incidente stradale (la sua auto è stata travolta da un treno nei pressi di un passaggio a livello). Durante il riscaldamento prima della partita contro il Bologna di oggi, domenica 19 aprile, i giocatori della Juventus sono scesi in campo indossando una maglia speciale con il nome dell'austriaco e il suo numero 13. A cominciare dai tre portieri Di Gregorio, Pinsoglio e Scaglia. Per il portiere, un minuto di silenzio. Poi, tra gli applausi, alcuni dei suoi vecchi compagni di squadra – tra cui Buffon, Chiellini, Marchisio e Bonucci – hanno portato una corona di fiori sotto la Curva.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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