Durante la partita tra Juventus e Bologna, il pubblico ha reso omaggio all'ex portiere Manninger con fiori posizionati sotto la curva e un discorso dedicato. Tra i presenti sul campo, alcuni ex calciatori come Buffon e Bonucci si sono uniti al tributo, portando anche loro dei fiori. L'evento ha coinvolto i tifosi e i rappresentanti della squadra, creando un momento di commemorazione nello stadio.

di Luca Fioretti Juve Bologna: il tributo a Manninger, lo Stadium ricorda il portiere con fiori e un discorso, presenti anche Buffon e Bonucci sotto la curva. L’attesa per la delicatissima sfida tra Juve e Bologna si è trasformata in un momento di commozione totale. Pochi istanti prima di darsi battaglia sul campo per i faticosi novanta minuti, l’intero stadio si è fermato in silenzio. L’ambiente bianconero ha onorato la memoria di Alexander Manninger, ex portiere tragicamente scomparso in un terribile incidente. L’atmosfera si è caricata di emozioni fortissime, avvolgendo i presenti in un caldo abbraccio per salutare un professionista estremamente amato, capace di lasciare un segno davvero indelebile nei ricordi dei tifosi e in tutta la storia del club.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Bologna, il popolo bianconero ricorda così Manninger: Buffon e Bonucci portano fiori sotto la curva. Il tributo

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