Juve Bologna serata di commozione allo Stadium | tributo a Manninger con minuto di silenzio e lutto al braccio

Prima della partita tra Juventus e Bologna, lo stadio si è fermato per ricordare Alex Manninger, scomparso recentemente. È stato osservato un minuto di silenzio e i calciatori in campo hanno indossato il lutto al braccio come segno di rispetto. La Juventus ha deciso di dedicare questa cerimonia alla memoria dell'ex portiere, coinvolgendo i tifosi in un momento di commozione collettiva.

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