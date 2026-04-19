Stasera all’Allianz Stadium si gioca la partita tra Juventus e Bologna, valida per la 33ª giornata di Serie A. La Juventus ha completato la rifinitura questa mattina alla Continassa, con le formazioni ancora da definire. L’allenatore del Bologna ha annunciato cinque assenze per la sua squadra, mentre restano ancora da chiarire le situazioni di Yildiz e Thuram. La sfida si avvicina senza ulteriori variazioni rispetto alle ultime indiscrezioni.

La Juventus ospita questa sera all’Allianz Stadium il Bologna: le probabili formazioni del match della 33° giornata del campionato di Serie A Tutto confermato dopo l’ultimissima sgambata di questa mattina alla Continassa. Kenan Yildiz sarà a disposizione per il match di questa sera della Juventus contro il Bologna, match fondamentale in chiave Champions per la truppa di Spalletti. La Juve recupera Thuram e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it Il fantasista turco è alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro ed è stato gestito in settimana, tornando ad allenarsi con la squadra nella seduta di sabato. Yildiz potrebbe anche partire titolare nella sfida dell’Allianz Stadium e fare staffetta con Boga sulla trequarti.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Bologna, Spalletti con 5 assenze: sciolti i dubbi su Yildiz e Thuram

Notizie correlate

Convocati Juve per il Bologna: la decisione di Spalletti su Yildiz, Thuram e Kelly. La lista ufficiale per il match dell’Allianz Stadiumdi Francesco SpagnoloConvocati Juve per il Bologna: presenti Yildiz, Kelly e Thuram mentre restano out Vlahovic e Perin.

Greggio estasiato dalla Juve: «Spalletti l’ha cambiata nel gioco e nella mentalità. Su David, Yildiz e Thuram dico questo» di Redazione JuventusNews24Ezio Greggio è estasiato dalla Juventus dopo la vittoria sul Napoli.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Manuel Locatelli presenta Juventus - Bologna Video | Juventus; Pronostico Juventus-Bologna quote della 33ª giornata di Serie A; Serie A, oggi Juve-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla; I dubbi di Spalletti verso Juventus-Bologna: Yildiz, Bremer, Kelly e Boga, chi gioca e chi no.

I convocati di Spalletti per Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram, McKennie torna in listaAll'Allianz Stadium la Juve contro il Bologna avra la possibilità di allungare sul Como e sulla Roma, facendo uno scatto importantissimo per la corsa al piazzamento Champions. Un match nel quale ... tuttosport.com

Pagina 2 | Juve-Bologna, la probabile formazione con e senza Yildiz: Spalletti ha più soluzioniLa parola chiave è certezza. In queste ultime sei partite la Juve dovrà mettere in campo il miglior volto di sé stessa per cercare di conquistare più punti possibili. E una delle tante costanti dell ... tuttosport.com

I convocati di Spalletti per #Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram, McKennie torna in lista x.com

I convocati di Spalletti per Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram, McKennie torna in lista facebook