Greggio estasiato dalla Juve | Spalletti l’ha cambiata nel gioco e nella mentalità Su David Yildiz e Thuram dico questo 

La vittoria della Juventus contro il Napoli ha suscitato entusiasmo, con Ezio Greggio che evidenzia i cambiamenti portati da Spalletti nel gioco e nella mentalità della squadra. Le sue parole si soffermano anche sui calciatori David, Yildiz e Thuram, sottolineando il positivo impatto di questi elementi sul rendimento complessivo. Un commento che mette in luce l’ottimo stato di forma e le prospettive future dei bianconeri.

Ezio Greggio è estasiato dalla Juventus dopo la vittoria sul Napoli. Vediamo le sue parole su Spalletti e sui calciatori bianconeri. Ezio Greggio è felicissimo dopo la vittoria della Juventus, squadra di cui è noto tifoso, sul Napoli per 3-0. Un successo che lo ha fatto esplodere di gioia. QUI LE ULTIMISSIME LIVE SULLA JUVE Il conduttore televisivo si è affidato a X per condividere un messaggio chiaro in cui ha elogiato mister Luciano Spalletti ma anche tanti calciatori bianconeri dopo la grande prestazione dello Stadium. Vediamo di seguito le sue parole. LE PAROLE DI EZIO GREGGIO – « Luciano Spalletti ha cambiato la Juventus nel gioco e nella testa: David oggi ha giocato bene, bel goal, difesa della palla e scambi giusti, sembrava un altro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

