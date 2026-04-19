Juve-Bologna Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Questa sera alle 20:45 si gioca la partita tra Juventus e Bologna all’Allianz Stadium, con l’arbitro Mariani. La partita può essere seguita in diretta streaming su Sky, Dazn e NOW, oppure in diretta tv sui canali di Sky e Dazn. La sfida rappresenta un momento importante per la classifica di entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per il proseguo del campionato.

Dopo la sconfitta del Como per la Juve la strada verso la Champions è più in discesa, ma bisogna fare risultato per allungare il passo e consolidare il quarto posto. Il Bologna è reduce dall'uscita dall'Europa League, la formazione di Italiano non ha più obiettivi stagionali e per questo allo Stadium sarà più leggero. La pressione è tutta sulle spalle di Locatelli e compagni, che non potranno assolutamente sbagliare il primo match point a disposizione. Nelle ultime sei giornate di campionato la Juventus è imbattuta e ha raccolto 14 punti: nel periodo solo il Napoli ha fatto meglio (16) in Serie A dei bianconeri, che in questa striscia hanno collezionato anche quattro clean sheets.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Roma-Bologna 3-4 d.t.s: gol e highlights | Europa League

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