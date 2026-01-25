Juve-Napoli | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Juventus e Napoli è uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con un’importanza significativa per la classifica. Per seguire l’incontro, è possibile scegliere tra le diverse piattaforme di trasmissione: Sky, Dazn o NOW. In questa guida, troverai tutte le informazioni necessarie su come e dove vedere la partita in televisioni e in streaming, per seguire il big match in modo semplice e affidabile.

La 22ª giornata può dare una svolta alla Serie A e al destino di Juventus e Napoli. Bianconeri e azzurri si affrontano a un mese e mezzo di distanza dalla gara d'andata che sembrava aver lanciato la squadra di Conte verso la volata scudetto e quella di Spalletti con il solo obiettivo Champions. Adesso, invece, appena 4 punti dividono le due formazioni, con i padroni di casa che possono portare a ridosso. Arbitro della sfida sarà Mariani, della sezione di Aprilia. La sconfitta di Cagliari ha messo fine a un grande periodo positivo per la squadra di Spalletti, che è comunque reduce da una serie di 7 vittorie nelle ultime 9 uscite tra Serie A e Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

