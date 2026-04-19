Juve Bologna | lo Stadium ricorderà Manninger con un minuto di silenzio Bianconeri col lutto al braccio

Prima della partita tra Juventus e Bologna, lo stadio si fermerà per un minuto di silenzio in ricordo di un ex portiere, con i giocatori di entrambe le squadre che indosseranno il lutto al braccio. Sono previste anche altre iniziative per onorare la memoria. La decisione è stata comunicata dalle autorità sportive e dalla società organizzatrice, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Juve Bologna: lo Stadium ricorderà Manninger con un minuto di silenzio e altre iniziative. Bianconeri col lutto al braccio. La Juventus onorerà la memoria di Alex Manninger prima della gara contro il Bologna. L’ex portiere, scomparso tragicamente giovedì a causa di un incidente, ha difeso i colori del club bianconero per 4 stagioni, dal 2008 al 2012, conquistando uno scudetto. L’austriaco ha lasciato un ricordo indelebile in tutto l’ambiente della Juventus. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Questa sera i giocatori scenderanno in campo indossando il lutto al braccio. Prima del fischio d’inizio verrà osservato un minuto di silenzio per omaggiare l’ex estremo difensore, ma la società ha previsto anche altre iniziative per omaggiare al meglio la sua figura davanti ai propri sostenitori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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