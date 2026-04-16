Manninger addio al portiere ex Juve | lutto nel mondo del calcio

Da internews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del calcio piange la scomparsa di un ex portiere noto soprattutto per aver giocato in una squadra di Serie A. La notizia è stata annunciata oggi, e si conosce che aveva 48 anni al momento della morte. La sua carriera include tappe importanti nel campionato italiano, e la notizia ha suscitato molta commozione tra appassionati e addetti ai lavori.

di Alberto Petrosilli Manninger, gravissimo lutto nel mondo del calcio: il portiere ex Juve è scomparso oggi prematuramente all’età di 48 anni. Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere austriaco deceduto a soli 48 anni in un terribile incidente stradale. Il dramma si è consumato giovedì 16 aprile 2026 a Salisburgo, quando l’auto dell’ex calciatore è stata travolta da un treno presso un passaggio a livello senza barriere. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per Manninger non c’è stato nulla da fare. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Manninger, addio al portiere gentiluomo: dall’Arsenal alla Juventus, una carriera tra i giganti d’Europa.🔗 Leggi su Internews24.com

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