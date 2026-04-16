Manninger addio al portiere ex Juve | lutto nel mondo del calcio

Il mondo del calcio piange la scomparsa di un ex portiere noto soprattutto per aver giocato in una squadra di Serie A. La notizia è stata annunciata oggi, e si conosce che aveva 48 anni al momento della morte. La sua carriera include tappe importanti nel campionato italiano, e la notizia ha suscitato molta commozione tra appassionati e addetti ai lavori.

di Alberto Petrosilli Manninger, gravissimo lutto nel mondo del calcio: il portiere ex Juve è scomparso oggi prematuramente all’età di 48 anni. Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere austriaco deceduto a soli 48 anni in un terribile incidente stradale. Il dramma si è consumato giovedì 16 aprile 2026 a Salisburgo, quando l’auto dell’ex calciatore è stata travolta da un treno presso un passaggio a livello senza barriere. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per Manninger non c’è stato nulla da fare. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Manninger, addio al portiere gentiluomo: dall’Arsenal alla Juventus, una carriera tra i giganti d’Europa.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Manninger, addio al portiere ex Juve: lutto nel mondo del calcio Notizie correlate Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex portiere di Juventus e Fiorentina Alexander ManningerTragedia per il mondo del calcio: nella giornata di oggi è morto Alexander Manninger. Diego Ruspantini è morto, lutto nel mondo del calcio per l’addio all’ex portiereAncona, 26 gennaio 2026 – È morto all’improvviso Diego Ruspantini, ex portiere classe 1979 e preparatore dei portieri. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Juve piange Manninger: l'emozionante messaggio di addio del club bianconero; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Manninger racconta le esperienze con Conte, Klopp e il cecchino Del Piero. Tragedia Manninger: l'ex portiere della Juve è morto a 48 anni in un tragico incidenteLutto nel mondo del calcio: è morto Alexander Manninger, ex portiere austriaco, scomparso tragicamente in seguito a un incidente stradale. Aveva 48 anni. Manninger è morto in un incidente stradale a 4 ... corrieredellosport.it La Juve piange Manninger: l'emozionante messaggio di addio e quella foto con BuffonLa squadra saluta così il suo ex portiere tragicamente morto in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Salisburgo ... corrieredellosport.it Il pensiero di Paolo Rossi sulla recente scomparsa di Manninger, e il ricordo dell'ultima intervista rilasciata. Fai buon viaggio, Alex #juve #juventusnews24 #manninger - facebook.com facebook Buffon ricorda Manninger, suo vice alla Juve: "Amico che ho sempre ammirato" #SkySport #Manninger #Buffon x.com