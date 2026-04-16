Lutto nel mondo del calcio | il messaggio del Napoli per la prematura scomparsa dell' ex portiere di Juve e Fiorentina

Il mondo del calcio si stringe in lutto per la scomparsa di Alex Manninger, ex portiere austriaco di 49 anni. Manninger ha militato in diverse squadre di club, tra cui Arsenal, Fiorentina, Juventus e Liverpool, e ha anche vestito la maglia della nazionale austriaca. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra tifosi e professionisti del settore, senza che siano stati forniti dettagli sulle cause.

Il calcio mondiale è stato colpito da un gravissimo lutto nelle ultime ore. Si è infatti spento prematuramente, all'età di 49 anni, Alex Manninger, ex portiere della nazionale austriaca e di numerosi club come Arsenal, Fiorentina, Juventus e Liverpool tra le altre. Fatale per l'ex estremo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio, è scomparso Lucescu: il messaggio di cordoglio del Napoli Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex e storico portiere del Napoli, Pasquale Fiore Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lutto nel mondo della veterinaria: è morto Giovanni Petroccia; Dall'Inter al Brescia, l'Italia piange un Maestro: addio a Lucescu; Lutto nel mondo del futsal: è scomparso Giuseppe Castellaneta. Il cordoglio della Divisione; Lutto nel mondo della BOXE: E' VENUTO A MANCARE Franco Esposito, straordinaria penna del giornalismo italiano. Il mondo del calcio in lutto: morto Alexander ManningerL'ex portiere scudettato con la Juventus nel 2012 è scomparso dopo un tragico indicente ferroviario. Aveva 48 anni. Lo choc delle squadre in cui ha militato. panorama.it Lutto nel mondo del calcio: Alex Manninger muore a 48 anni in un tragico incidenteL'ex portiere austriaco, visto in Italia con le maglie di Juventus e Siena, è morto in un incidente stradale contro un treno vicino Salisburgo. Aveva 48 anni. Inutili i tentativi di rianimazione ... msn.com È successo ieri durante la puntata di "Stasera tutto è possibile" Hanno mandato in onda la scritta “puntata registrata” per rispetto al lutto che ha travolto Claudio Laurietta, imitatore di Gerry Scotti. La decisione della Rai facebook Lutto nel calcio: è morto l'ex portiere Alex Manninger. Incidente stradale, travolto da un treno x.com