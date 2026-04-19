L’Allianz Stadium di Torino si prepara ad accogliere la partita di Serie A tra Juventus e Bologna, valida per la 33esima giornata del campionato 2025-2026. La gara vede in campo due allenatori con approcci tattici distinti e si concentra su un momento decisivo della stagione. Entrambe le squadre arrivano con obiettivi specifici e punti in palio, in un match che può influenzare le posizioni in classifica.

L’Allianz Stadium di Torino si prepara ad accogliere la sfida cruciale della 33esima giornata di Serie A, dove la Juventus ospiterà il Bologna in un confronto che vede le due squadre impegnate nel pieno del campionato 2025-2026. L’appuntamento è fissato per questa domenica 19 aprile 2026, con il fischio d’inizio previsto per le ore 20:45. Per i tifosi che non potranno essere presenti allo stadio, la trasmissione ufficiale del match sarà affidata alla piattaforma DAZN, che offrirà anche un ricco programma di approfondimenti prima e dopo il termine del tempo regolamentare. Schemi tattici e scelte tecniche per il duello di domenica. Le panchine dei due allenatori sono pronte a presentare le proprie carte per questo scontro diretto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve-Bologna: lo scontro tattico di Spalletti e Italiano all’Allianz

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