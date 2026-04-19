Juve Bologna LIVE | l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium le ultime sulle scelte di Spalletti

La partita tra Juventus e Bologna si sta avvicinando all’Allianz Stadium per la 33ª giornata di Serie A 202526. Sono state comunicate le scelte di formazione di Spalletti, mentre le squadre si preparano a scendere in campo. Seguiranno aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino e risultato finale della gara.

di Marco Baridon Juve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo i passi falsi di Como e Roma la Juve ha un’occasione enorme per allungare in classifica e dare un segnale fortissimo per la corsa Champions League. Bianconeri che ospitano il Bologna di Italiano nella 33ª giornata di Serie A. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Bologna 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Bologna 0-0: risultato e tabellino. Al termine del match Juve Bologna: il pre-partita. Ore 10.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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