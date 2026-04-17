Juve Bologna | alla vigilia del match dell’Allianz Stadium parlerà Locatelli e non Spalletti L’orario della conferenza

Domani sera si giocherà all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Bologna. Alla vigilia dell’incontro, il capitano della Juventus sarà presente in conferenza stampa per parlare ai microfoni, mentre l’allenatore del Bologna non interverrà. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con i tifosi pronti a seguire gli sviluppi sul campo. L’orario della conferenza stampa è stato comunicato ufficialmente.

di Marco Baridon Juve Bologna: alla vigilia del match dell’Allianz Stadium parlerà capitan Locatelli di fronte ai microfoni e non Spalletti. L’orario ufficiale. La Juve si prepara alla delicata sfida casalinga di campionato, ma con una novità nel programma mediatico della vigilia. Secondo quanto appreso da , domani, sabato 18 aprile, sarà Manuel Locatelli a presentarsi in conferenza stampa.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! L’appuntamento con i giornalisti è fissato per le ore 14:30. Non ci sarà dunque mister Luciano Spalletti di fronte ai microfoni per presentare la gara.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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