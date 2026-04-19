Juve Bologna i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

I pullman delle squadre Juventus e Bologna sono arrivati all’Allianz Stadium in vista della partita in programma. Le due squadre sono state immortalate in alcune foto e video mentre si preparano ad entrare nello stadio per il calcio d’inizio. La presenza dei mezzi di trasporto è visibile nelle immagini pubblicate, mentre l’atmosfera si fa sempre più tesa in attesa del fischio iniziale.

di Marco Baridon Juve Bologna, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium. Manca sempre meno al fischio d’inizio: FOTO e VIDEO del pre-partita. (inviato all’Allianz Stadium) – L’attesa è finalmente finita: l e delegazioni di Juventus e Bologna hanno raggiunto l’Allianz Stadium, pronte a darsi battaglia sul campo. Ad inaugurare il consueto rito degli arrivi è stata la compagine emiliana. Il pullman rossoblù ha varcato i cancelli dell’impianto per primo, accolto dalla massima concentrazione. Il #Bologna è arrivato all’Allianz Stadium?? #?? #JuveBologna? @BaridonMarco pic.twitter.comVHEcHli2fM — .com (@junews24com) April 19, 2026 Pochi istanti dopo, l’attenzione generale si è spostata sull’arrivo dei padroni di casa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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