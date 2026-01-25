Le squadre di Juve e Napoli sono arrivate all’Allianz Stadium per il match di oggi. Qui trovate foto e video dell’arrivo dei pullman e delle prime immagini di questa importante sfida di Serie A, con le due formazioni che si preparano all’inizio della partita.

Juve Napoli, le due squadre hanno raggiunto l’impianto bianconero: prima l’arrivo dei partenopei, poi l’accoglienza per i padroni di casa. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – L’atmosfera attorno all’ Allianz Stadium si fa incandescente con l’avvicinarsi del fischio d’inizio di Juventus Napoli, in programma oggi alle ore 18:00. Centinaia di tifosi bianconeri si sono radunati a poche ore dal fischio d’inizio dietro le transenne per far sentire il proprio calore in vista di un match che potrebbe valere un pezzo di Champions League. Accoglienza infuocata per i pullman. Il termometro del tifo è salito vertiginosamente al momento dell’arrivo dei pullman. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Napoli, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita

