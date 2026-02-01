Diretta gol Serie A LIVE | Parma Juve 0-2 raddoppia McKennie

Da calcionews24.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus conquista i tre punti sul campo del Parma con un risultato di 2-0. McKennie segna il secondo gol, portando avanti i bianconeri nel secondo tempo. La partita si è svolta davanti a un pubblico che ha seguito con attenzione ogni azione, mentre i tifosi della Juve festeggiano il successo importante in trasferta.

Mercato Fiorentina, pronto il colpo in difesa! Vicinissimo quel giocatore della Juve, le ultimissime Icardi Juventus, la scelta dell’ex capitano dell’Inter e gli sviluppi sul colpo bianconero! Le ultime Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Inter, Marotta spiega tutto prima della Cremonese: «Dumfries? Col Liverpool solo delle telefonate, ecco quando torna. Su Perisic, Diaby e Frattesi.» Mercato Fiorentina, pronto il colpo in difesa! Vicinissimo quel giocatore della Juve, le ultimissime Udinese, Runjaic: «Domani sarà una grande sfida contro un avversario di alto livello. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

diretta gol serie a live parma juve 0 2 raddoppia mckennie

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Parma Juve 0-2, raddoppia McKennie

Approfondimenti su Parma Juve

Diretta gol Serie A LIVE: Juve-Napoli 2-0, Yildiz raddoppia per i bianconeri

Aggiornamenti in tempo reale sulla 22ª giornata di Serie A: Juve-Napoli 2-0, con Yildiz che firma il raddoppio per i bianconeri.

Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3, Udinese Lazio: 1-1! Ora c’è Pisa Juve: 0-2, Yildiz raddoppia!

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

JUVENTUS vs PARMA | DIRETTA LIVE | SERIE A - LIVE TELECRONACA, STATISTICHE & CAMPO 3D

Video JUVENTUS vs PARMA | ? DIRETTA LIVE | SERIE A - LIVE TELECRONACA, STATISTICHE & CAMPO 3D

Ultime notizie su Parma Juve

Argomenti discussi: Serie A, ventitreesima giornata: pronostici, migliori scommesse e quote; Diretta Inter-Pisa oggi, Serie A. Risultato live; Tutto il calcio in Diretta; Diretta Napoli-Fiorentina oggi, Serie A. Risultato live.

diretta gol serie aParma-Juventus 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di BremerLa diretta live di Parma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

diretta gol serie aCremonese-Inter 0-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di Lautaro e Zielinski, gli highlightsCremonese-Inter di Serie A 0-2: il risultato finale, gol di Lautaro Martinez e Zielinski. Al 48° Audero è rimasto a terra per qualche minuto a causa dello scoppio di un petardo lanciato dal settore ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.