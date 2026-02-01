Parma Juve 0-2 LIVE | raddoppia McKennie! Ma che giocata di Kalulu

La Juventus batte il Parma 2-0 e conquista tre punti importanti in trasferta. McKennie segna il secondo gol con una bella azione, mentre Kalulu accende il match con una giocata spettacolare. I bianconeri continuano a mantenere la loro marcia in campionato, mentre i padroni di casa cercano di reagire senza riuscire a trovare il gol. La partita si è sbloccata nella ripresa, con la squadra ospite che ha gestito bene il risultato fino al fischio finale.

di Andrea Bargione Parma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 202526. La Juve continua il suo cammino verso i primi quattro posti in Serie A, e dopo la straordinaria vittoria contro il Napoli cerca continuità nel match esterno sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve 0-2: sintesi e moviola. 43? ANCORA DI GREGORIO CHE DICE NO! – Palla pericolosissima persa da Locatelli, poi palla per Oristanio che prova il tiro in porta ma Di Gregorio si oppone e dice no! 37? GOL DELLA JUVENTUS! – I bianconeri trovano il gol del raddoppio nel primo tempo: grandissima giocata di Kalulu che mette in mezzo un pallone delizioso per McKennie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus conquista i tre punti sul campo del Parma con un risultato di 2-0.

Segui la diretta di Juve Napoli, valida per la 22ª giornata di Serie A 202526.

