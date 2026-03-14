Udinese-Juventus Koopmeiners in fuorigioco | annullato gol di Conceicao

Durante la partita tra Udinese e Juventus giocata sabato 14 marzo, il gol di Conceicao è stato annullato a causa di un fuorigioco di Koopmeiners. La decisione è stata presa dall'arbitro durante il match, creando discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La partita si è svolta senza ulteriori cambiamenti significativi riguardo al risultato.

(Adnkronos) – Fa discutere il gol annullato alla Juventus contro l'Udinese. Oggi, sabato 14 marzo, durante il match valido per la 29esima giornata di Serie A, i bianconeri hanno protestato in maniera piuttosto veemente per una rete annullata, nel corso del secondo tempo, a Conceicao per un fuorigioco giudicato attivo di Koopmeiners. Succede tutto al 70'.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Gol annullato Conceicao: il portoghese aveva raddoppiato, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Koopmeiners. Decisione che lascia molto dubbi – FOTOdi Redazione JuventusNews24Gol annullato Conceicao, la rete è stata non convalidata per la posizione irregolare di Koopmeiners davanti a Okoye. Juventus, disparità di giudizio sul gol annullato a Koopmeiners?Il paragone per il gol annullato a Koopmeiners Tuttosport ha analizzato l’episodio del gol annullato a Koopmeiners, mettendolo a paragone con altri... Gol PAZZESCHI che non vedremo più Tutto quello che riguarda Udinese Juventus Koopmeiners in... Temi più discussi: Udinese-Juve, la probabile formazione di Spalletti: dubbi davanti e dietro; Juventus, le mosse di Spalletti contro l'Udinese: Vlahovic ci sarà, David a rischio panchina; Serie A: Udinese-Juventus in campo sabato alle 20,45 DIRETTA Probabili formazioni; Formazioni ufficiali Juventus-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Perin, Di Gregorio, Koopmeiners, Stojilkovic, Scuffet e Semper. Udinese-Juventus, Koopmeiners in fuorigioco: annullato gol di ConceicaoFa discutere il gol annullato alla Juventus contro l'Udinese. Oggi, sabato 14 marzo, durante il match valido per la 29esima giornata di Serie A, i bianconeri hanno protestato in maniera piuttosto veem ... adnkronos.com Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Yildiz dà spettacolo, Boga non si ferma piùUDINESE (a cura di Marta Bonfiglio) Okoye 6.5 - Poche colpe sul gol di Boga. Tiene su tutta tutta la nave con grandi riflessi. Lucido su Miretti. Ehizibue. tuttomercatoweb.com Serie A, Udinese-Juventus 0-1: la squadra di Spalletti momentaneamente in Champions Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Domani Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca test - facebook.com facebook Nelle pagelle di #Udinese- #Juventus spiccano l'8 di Kenan #Yildiz e il 7.5 di Jeremie #Boga, decisivi per la vittoria bianconera. #Juventusnews24 x.com