Parma Juve 1-4 LIVE | annullato il gol a Openda per fuorigioco

La partita tra Parma e Juventus si è conclusa con un risultato netto, 1-4, con i bianconeri che hanno dominato dall'inizio alla fine. Nel corso del match, l’arbitro ha annullato un gol a Openda per fuorigioco, suscitando qualche protesta tra i padroni di casa. La Juventus prende tre punti importanti in trasferta, mentre il Parma si ferma senza punti. La cronaca della partita si è svolta su ritmi intensi, con i bianconeri che hanno mostrato maggiore lucidità e forza offensiva.

di Andrea Bargione Parma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 202526. La Juve continua il suo cammino verso i primi quattro posti in Serie A, e dopo la straordinaria vittoria contro il Napoli cerca continuità nel match esterno sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve 1-4: sintesi e moviola. 83? GOL ANNULLATO – Annullata la rete ai bianconeri dopo la valutazione del VAR, fuorigioco di Openda. 91? GOL DELLA JUVE! – Anche Openda trova il gol nella serata piena di reti al Tardini, buona notizia per Spalletti.

