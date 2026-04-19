Juve Bologna 1-0 LIVE | David vicinissimo alla doppietta! Grande palla di Conceicao

Nel match valido per la 33ª giornata di Serie A 202526, la Juventus ha battuto il Bologna con il punteggio di 1-0. La partita si è conclusa con un gol decisivo e un'occasione mancata da parte di un attaccante della Juventus, che ha avuto molte opportunità di segnare. Durante l'incontro, è intervenuta anche la moviola per chiarire alcune decisioni arbitrali, mentre il pubblico ha assistito a una partita combattuta e ricca di azioni offensive.

di Andrea Bargione Juve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo i passi falsi di Como e Roma la Juve ha un’occasione enorme per allungare in classifica e dare un segnale fortissimo per la corsa Champions League. Bianconeri che ospitano il Bologna di Italiano nella 33ª giornata di Serie A. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Bologna 1-0: sintesi e moviola. 38? CI PROVA CAMBIAGHI – Bella palla dell’esterno del Bologna nel cuore dell’area di rigore bianconera: il pallone passa a nessuno lo tocca e termina fuori di poco. 35? ANCORA JUVE! – I bianconeri costruiscono molto bene sull’asse Conceicao-Cambiaso: il portoghese poi prova la conclusione in porta dopo il triangolo ma senza trovare il gol.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Bologna 1-0 LIVE: David vicinissimo alla doppietta! Grande palla di Conceicao Notizie correlate Juve Bologna 1-0 LIVE: Conceicao vicinissimo al 2-0! Altra palla meravigliosa di Locatellidi Andrea BargioneJuve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025/26... Juve Sassuolo 1-0 LIVE: Kalulu vicinissimo al gol! Grande giocata di Conceicaodi Andrea BargioneJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pronostico Juventus-Bologna quote della 33ª giornata di Serie A; Juventus-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus - Bologna; Juventus-Bologna pronostico e quote: la chicca sul match. Juventus-Bologna 1-0: David di testa in rete, gol annullato a Conceicao23' – Punizione Juve: Holm si guadagna un calcio di punizione dal limite. Al tiro ci va Locatelli, conclusione basse respinta dalla barriera, sulla ribattuta Bremer mette in mezzo di testa ... tuttojuve.com Juventus-Bologna 1-0 DIRETTA e FOTODopo aver superato vari tornanti con non poche difficoltà, ora la Juventus ha davanti a sé un tratto di rettilineo nella corsa alla Champions. Il Como è inciampato anche contro il Sassuolo, i ... ansa.it Bel momento prima di Juve-Bologna nel ricordo di Alex Manninger Credits: Juventus #Juventus #JMania #JuveBologna #Manninger facebook I convocati di Spalletti per #Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram, McKennie torna in lista x.com