Juve Bologna 1-0 LIVE | David vicinissimo alla doppietta! Grande palla di Conceicao

Da juventusnews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match valido per la 33ª giornata di Serie A 202526, la Juventus ha battuto il Bologna con il punteggio di 1-0. La partita si è conclusa con un gol decisivo e un'occasione mancata da parte di un attaccante della Juventus, che ha avuto molte opportunità di segnare. Durante l'incontro, è intervenuta anche la moviola per chiarire alcune decisioni arbitrali, mentre il pubblico ha assistito a una partita combattuta e ricca di azioni offensive.

di Andrea Bargione Juve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo i passi falsi di Como e Roma la Juve ha un’occasione enorme per allungare in classifica e dare un segnale fortissimo per la corsa Champions League. Bianconeri che ospitano il Bologna di Italiano nella 33ª giornata di Serie A. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Bologna 1-0: sintesi e moviola. 38? CI PROVA CAMBIAGHI – Bella palla dell’esterno del Bologna nel cuore dell’area di rigore bianconera: il pallone passa a nessuno lo tocca e termina fuori di poco. 35? ANCORA JUVE! – I bianconeri costruiscono molto bene sull’asse Conceicao-Cambiaso: il portoghese poi prova la conclusione in porta dopo il triangolo ma senza trovare il gol.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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