Juve Bologna 1-0 LIVE | David porta in vantaggio i bianconeri!

Nella partita tra Juventus e Bologna, la Juventus si è portata in vantaggio grazie a un gol di David. La sfida, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526, si sta giocando in diretta, con aggiornamenti sulle azioni principali e il risultato sul campo. La cronaca del match include dettagli su moviole, occasioni e decisioni arbitrali, offrendo un quadro completo di quanto accaduto fino a questo momento.

di Andrea Bargione Juve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo i passi falsi di Como e Roma la Juve ha un’occasione enorme per allungare in classifica e dare un segnale fortissimo per la corsa Champions League. Bianconeri che ospitano il Bologna di Italiano nella 33ª giornata di Serie A. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Bologna 1-0: sintesi e moviola. Inizia la sfida! Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Bologna 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Boga; David.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Antara Tekanan dan Momentum: Juventus vs Bologna

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