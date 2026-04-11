Atalanta Juve 0-1 LIVE | Boga porta in vantaggio i bianconeri!

Nella partita tra Atalanta e Juventus, terminata con il risultato di 0-1, il gol decisivo è stato segnato da Boga. La sfida, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526, è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su moviola, cronaca e tabellino. La partita si è svolta in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre impegnate a conquistare punti importanti in campionato.

di Andrea Bargione Atalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 202526. Questa sera a Bergamo va in scena la sfida tra Atalanta e Juventus. Una gara che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, tenuto conto di un turno di campionato che vedrà tra le altre il Como affrontare l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atalanta Juve 0-1: sintesi e moviola. 57? CAMBIO JUVE – Fuori Yildiz, dentro David. 56? DI GREGORIO DICE NO! – Pericolosa l’Atalanta con il colpo di testa di Djimsiti, di Gregorio si allunga e dice di no con un ottimo intervento su un pallone basso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Juve 0-1 LIVE: Boga porta in vantaggio i bianconeri! Juve Genoa 1-0 LIVE: Bremer porta in vantaggio i bianconeri!!di Andrea BargioneJuve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Juve Napoli Primavera 1-0 LIVE: Pugno porta in vantaggio i bianconeriCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». ATALANTA JUVENTUS LIVE REACTION