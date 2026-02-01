Parma Juve 0-0 LIVE | Conceicao vicinissimo al gol!

Questa sera Parma e Juventus si sono affrontate senza vincitori né vinti, terminando in uno 0-0 che lascia aperte molte domande. La partita, valida per la 23ª giornata di Serie A, ha visto i padroni di casa più volte vicini al gol, soprattutto con Conceicao, che ha sfiorato il vantaggio più volte. La Juventus, invece, ha cercato di resistere e di colpire in contropiede, ma senza successo. Alla fine, il risultato è stato un pari che lascia tutti con l’amaro in bocca.

di Andrea Bargione Parma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 202526. La Juve continua il suo cammino verso i primi quattro posti in Serie A, e dopo la straordinaria vittoria contro il Napoli cerca continuità nel match esterno sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve 0-0: sintesi e moviola. 1? SUBITO JUVE! – Grandissimo lancio di Locatelli per Kalulu, poi tocco in mezzo per Conceicao che ci prova da due passi! Grande parata di Corvi. INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve. Al termine del match Parma Juve 0-0: risultato e tabellino.

