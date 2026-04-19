Judo infinita Bellandi | oro agli Europei dopo i successi a Olimpiadi e Mondiali

Durante gli Europei di judo, Alice Bellandi ha conquistato la medaglia d’oro, aggiungendo un nuovo titolo alla sua carriera dopo i successi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La judoka ha mostrato un gesto con le dita in segno di vittoria e uno sguardo deciso, mentre riceveva il premio sul podio. Si tratta di un risultato che completa un percorso di grande rilievo in questa disciplina.

Il gesto del tre fatto con le dita e lo sguardo fiero:Alice Bellandi entra nella leggenda del judocon una tripla corona. Per la ventisettenne bresciana che si prende il suo primo oro europeo, dopo il bottino pieno ai Giochi di Parigi 2024 e ai Mondiali di Budapest 2025. Un’impresa mai raggiunta da nessun atleta italiano. Sul tatami georgiano, Bellandi conquista il titolo nella categoria -78kg, superando la britannica Reid, numero 5 del ranking. Una finale da brividi a fiori di pelle, conoscendo la posta in palio per l’Italia, e tutta all’attacco, senza mai andare in affanno. E qualche istante prima,Gennaro Pirelli ha sbancato Tbilisi, imponendo la legge del più forte nei -100 kg.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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