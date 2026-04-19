Judo | Bellandi l’Europa è d’oro Tris magico dopo le Olimpiadi

Alice Bellandi ha conquistato tre medaglie d’oro in quattro anni, ottenendo il primo posto ai Giochi Olimpici, ai Mondiali e agli Europei di Tbilisi. La sua vittoria agli Europei si aggiunge a un percorso ricco di successi, confermando la sua posizione tra le migliori nel panorama del judo internazionale. La atleta ha concluso il ciclo olimpico con una serie di risultati che testimoniano la sua costanza e determinazione nel corso del quadriennio.

Roma, 19 aprile 2026 – Alice Bellandi chiude un cerchio tutto d’oro. Si è presa tutto nel quadriennio olimpico: la medaglia più preziosa ai Gioch i, ai Mondiali e ora anche agli Europei di Tblisi. Suo oggi il titolo nella categoria -78 kg. L'atleta di Roncadelle ha battuto nella finale l'inglese Emma Reid, grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro all’ Olympic Sport Palace di Tbilisi (in Georgia). L’atleta 27enne bresciana, campionessa olimpica e mondiale in carica, conquista così l'unico titolo che le mancava. Un’impresa con il sapore della storia. La stella azzurra ha infatti centrato la mitica Tripla Corona riservata ai pochi eletti capaci di vincere almeno una volta in carriera Europeo, Mondiale e Olimpiadi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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