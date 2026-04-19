Durante gli Europei di judo a Tbilisi, Alice Bellandi ha vinto la medaglia d’oro nella categoria -78 kg. Lo stesso evento ha visto anche Gennaro Pirelli salire sul podio, conquistando una medaglia d’oro. La competizione si è svolta nella capitale della Georgia e ha coinvolto numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei. Entrambi gli atleti italiani sono saliti sul gradino più alto del podio nella stessa giornata.

Una super Alice Bellandi conquista la medaglia d’oro agli Europei di judo a Tbilisi nella categoria -78 kg. L’azzurra ha battuto in finale la britannica Emma Reid, che ha sconfitto con un waza ari. L’oro europeo era l’unico titolo che mancava a Bellandi, già campionessa olimpica e mondiale in carica. Oltre alla campionessa azzurra, si mette al collo un oro anche il collega Gennaro Pirelli, primo nella categoria -100 kg. L’azzurro ha superato in finale il canadese Simeon Catharina. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Europei di judo, Alice Bellandi e Gennaro Pirelli conquistano l’oro a Tblisi

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