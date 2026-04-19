Judo Bellandi campionessa d’Europa nei 78 kg

Alice Bellandi ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati Europei di judo nella categoria fino a 78 chili. La judoka, già vincitrice di titoli olimpici e mondiali, ha ottenuto il risultato nel corso della competizione continentale. La sua vittoria si aggiunge a una carriera ricca di successi, consolidando la sua posizione tra le atlete più affermate nel panorama internazionale.

Alice Bellandi conquista la medaglia d’oro agli Europei di judo nella categoria -78 kg, completando così uno straordinario palmarès già arricchito dai titoli olimpico e mondiale. La vittoria in finale L’atleta di Roncadelle ha superato in finale la britannica Emma Reid, imponendosi grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell’incontro, decisivo per la conquista del titolo. Il titolo che mancava Per l’azzurra si tratta dell’unico titolo che ancora mancava in carriera, a coronamento di un percorso di altissimo livello che la conferma tra le protagoniste assolute del judo internazionale. L'altro trionfo Anche Gennaro Pirelli vince l’oro agli Europei nella categoria -100kg.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Judo, Bellandi campionessa d’Europa nei 78 kg Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Bellandi in semifinale nei -78 kg! Tavano, Simonetti e Pirelli ai quarti! Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Bellandi ai quarti nei -78 kg! Pirelli agli ottavi, tra poco Tavano e Simonetti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Bellandi: Il judo l’avevo mollato, ora voglio tutto; Europei judo 2026: il sorteggio e i tabelloni degli italiani. Percorso insidioso per Bellandi e Scutto; Europei Judo 2026 Tbilisi: Alice Bellandi a caccia dell’oro oggi. Orari e TV. Judo, Bellandi campionessa d’Europa nei 78 kgAlice Bellandi conquista la medaglia d’oro agli Europei di judo nella categoria -78 kg, completando così uno straordinario palmarès già arricchito dai titoli olimpico e mondiale. L’atleta di ... gazzettadelsud.it Europei Judo, Alice Bellandi è d'oro a TiblisiAlice Bellandi vince l'oro agli Europei di judo nella categoria -78 kg. L'atleta di Roncadelle ha battuto nella finale l'inglese Emma Reid, grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro ... rainews.it Trionfo per Alice Bellandi che conquista la medaglia d’oro agli Europei di judo nella categoria -78 kg, completando così il suo palmarès. L’azzurra, già campionessa olimpica e mondiale, ha battuto in finale la britannica Emma Reid grazie a uno waza-ari dec facebook Trionfo per Alice #Bellandi che conquista la medaglia d’oro agli Europei di #judo nella categoria -78 kg, completando così il suo palmarès. L’azzurra, già campionessa olimpica e mondiale, ha battuto in finale la britannica Emma Reid grazie a uno waza-ari x.com