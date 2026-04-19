Judo Bellandi campionessa d’Europa nei 78 kg Trionfa anche Pirelli

Durante gli Europei di judo, Alice Bellandi ha vinto la medaglia d’oro nella categoria -78 kg, aggiungendo un altro titolo alla sua carriera che include già vittorie olimpiche e mondiali. La competizione si è svolta con numerosi atleti provenienti da diversi paesi. Contestualmente, anche la squadra di una nota azienda ha ottenuto una vittoria importante, confermando il successo nel settore sportivo.

Alice Bellandi conquista la medaglia d’oro agli Europei di judo nella categoria -78 kg, completando così uno straordinario palmarès già arricchito dai titoli olimpico e mondiale. La vittoria in finale L’atleta di Roncadelle ha superato in finale la britannica Emma Reid, imponendosi grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell’incontro, decisivo per la conquista del titolo. Il titolo che mancava Per l’azzurra si tratta dell’unico titolo che ancora mancava in carriera, a coronamento di un percorso di altissimo livello che la conferma tra le protagoniste assolute del judo internazionale. L'altro trionfo Anche Gennaro Pirelli vince l’oro agli Europei nella categoria -100kg.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Judo, Bellandi campionessa d’Europa nei 78 kg. Trionfa anche Pirelli Notizie correlate Judo, Bellandi campionessa d’Europa nei 78 kgAlice Bellandi conquista la medaglia d’oro agli Europei di judo nella categoria -78 kg , completando così uno straordinario palmarès già arricchito... Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Bellandi in semifinale nei -78 kg! Tavano, Simonetti e Pirelli ai quarti! Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Bellandi: Il judo l’avevo mollato, ora voglio tutto; Alice Bellandi oro agli Europei 2026: storica Tripla Corona per la regina del judo; Europei judo 2026: il sorteggio e i tabelloni degli italiani. Percorso insidioso per Bellandi e Scutto. Judo, Bellandi oro gli Europei: era l’unico titolo che ancora le mancavaAlice Bellandi conquista l'Europa. Dopo il titolo olimpico e quello mondiale la judoka bresciana si impone pure nella rassegna continentale (categoria -78 kg) sul tatami di Tbilisi, completando la ... giornaledibrescia.it Europei di judo, Alice Bellandi e Gennaro Pirelli conquistano l’oro a TblisiUna super Alice Bellandi conquista la medaglia d’oro agli Europei di judo a Tbilisi nella categoria -78 kg. L’azzurra ha battuto in finale la britannica Emma Reid, che ha sconfitto con un waza ari. lapresse.it Alice Bellandi vince l’oro agli Europei di judo nella categoria -78 kg. L’atleta di Roncadelle ha battuto nella finale l’inglese Emma Reid, grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell’incontro. L’azzurra, campionessa olimpica e mondiale in carica, conqui facebook Trionfo per Alice #Bellandi che conquista la medaglia d’oro agli Europei di #judo nella categoria -78 kg, completando così il suo palmarès. L’azzurra, già campionessa olimpica e mondiale, ha battuto in finale la britannica Emma Reid grazie a uno waza-ari x.com