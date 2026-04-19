Judo Asya Tavano bronzo tra i pesi massimi agli Europei! L’Italia chiude con 4 medaglie

Durante gli Europei di judo, l'atleta italiana si è aggiudicata una medaglia di bronzo nella categoria dei pesi massimi. L’Italia ha concluso la rassegna con un totale di quattro medaglie. In precedenza, altre due atlete e un atleta avevano conquistato successi nelle rispettive finali, portando il medagliere complessivo della squadra nazionale.

Tre su tre. Dopo le vittorie di Alice Bellandi e Gennaro Pirelli nelle finali con in palio la medaglia d’oro rispettivamente nei -78 kg e nei -100 kg, arriva anche il successo di Asya Tavano nello spareggio per il bronzo della categoria +78 kg in occasione della giornata conclusiva dei Campionati Europei individuali 2026 di judo a Tbilisi (in Georgia). La 23enne friulana, che aveva raggiunto la finale di consolazione grazie alla vittoria nei ripescaggi sulla connazionale Erica Simonetti dopo il ko ai quarti con la forte croata Helena Vukovic, si è tolta la soddisfazione di confermarsi sul podio continentale assoluto dando seguito ai tre bronzi raccolti nelle sue prime tre partecipazioni (2022-2023-2025) agli Europei Senior.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, Asya Tavano bronzo tra i pesi massimi agli Europei! L’Italia chiude con 4 medaglie Notizie correlate Judo, Asya Tavano ai piedi del podio tra i pesi massimi al Grand Slam di TashkentUltima giornata priva di podi per l’Italia al Grand Slam di Tashkent 2026, secondo appuntamento stagionale del World Tour di judo. L’Italia s’è desta agli Europei di judo! Alice Bellandi e Gennaro Pirelli in finale per l’oro! Tavano per il bronzoQuarta e ultima giornata sui tatami di Tbilisi (Georgia), teatro degli Europei 2026 di judo, e l’Italia risponde presente nel momento che conta. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Bedel Tavano Toniolo: 3 FVG agli Europei! Basile rimpiazza Lombardo; Europei di Judo a Tbilisi, l’Italia con 15 atleti in gara: obiettivo medaglie; Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia ruggisce! Bellandi e Pirelli in finale per l’oro! Tavano a caccia del bronzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-00: IPPOOOOOOOOON TAVANOOOOOOO! L'azzurra si qualifica per i quarti di finale 9.59: Soluzione al golden score ... oasport.it Europei judo 2026, Bellandi e Pirelli in finale per l’oro a Tbilisi: Tavano per il bronzoL’Italia si gioca due titoli continentali nella giornata dei pesi massimi: azzurri protagonisti in Georgia. Grande Italia nell’ultima giornata degli Europei di ... sportface.it