Un giovane portiere delle giovanili dell’Udinese ha pubblicato il suo primo brano rap intitolato

L'entrata a sorpresa di papà Amadeus ha subito attirato l’attenzione degli utenti, e lo stesso Josè Sebastiani ha commentato con ironia il momento, scrivendo nella didascalia del video: «Chi c’è dietro??». “A Milano c’è lo smog e tu mi mandi in confusione, sembrava tutto perfetto invece era un casino, fumo per non pensarci e ti penso lo stesso”, sono le strofe della hit di Josè. Che, a poche ore dalla release del video, stanno già facendo il pieno di like. Non sorprende che Amadeus si sia spesso rivolto al figlio per intercettare i cantanti più promettenti da portare sul palco dell'Ariston nelle passate edizioni di Sanremo (gli artisti preferiti di José sono, per sua stessa ammissione, Lazza, Anna Pepe, Marracash e Geolier).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Josè Sebastiani debutta con un brano rap e nel video TikTok fa capolino, a sopresa, papà Amadeus

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