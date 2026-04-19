Josè Sebastiani, figlio di Amadeus, ha scelto di intraprendere la carriera musicale, debuttando come cantante. La sua decisione si inserisce in un percorso che sembra unire passioni diverse, considerando anche le sue aspirazioni nel mondo dello spettacolo e dello sport. Dopo aver frequentato le prime tappe nel settore artistico, ora si sta affacciando ufficialmente nel mondo della musica, seguendo le orme di una famiglia nota nel campo televisivo.

Chi eredita il talento per la televisione, chi per il calcio. Josè Sebastiani, il secondo figlio di Amadeus, ha deciso di complicarsi la vita – o di arricchirla, dipende dai punti di vista – prendendo entrambe le strade. E aggiungendo pure una terza: la musica. Non è un mistero che ne sia molto appassionato: l’abbiamo appreso negli anni in cui suo padre è stato il conduttore dei record di Sanremo e in cui ha portato alcuni degli artisti più ascoltati del momento (anche grazie ai suoi consigli). Il figlio di Amadeus debutta nella musica. Per cinque edizioni consecutive, il pubblico del Festival di Sanremo lo ha visto seduto in prima fila all’Ariston, accanto alla madre Giovanna Civitillo, attento a seguirei il percorso di papà Amadeus che si stava cimentando nella prova televisiva più importante della sua carriera.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amadeus, il figlio Josè Sebastiani debutta come cantante

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