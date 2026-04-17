Il figlio di Amadeus canta un brano rap ma poi accade qualcosa dietro le spalle che diventa virale Josè Sebastiani e la sorpresa al ritiro con l’Udinese – VIDEO

Durante il Festival di Sanremo, il figlio di Amadeus ha eseguito un brano rap, attirando l’attenzione di chi era presente. Nel corso della manifestazione, si sono verificati eventi che sono stati condivisi sui social, diventando rapidamente virali. Tra i partecipanti, Josè Sebastiani si è distinto come mascotte, seguendo la madre e il padre durante la kermesse, che ha celebrato il quinto anno di conduzione di Amadeus.

Josè Sebastiani è stata la vera mascotte, in prima fila al Teatro Ariston con la madre Giovanna Civitillo, dei cinque anni dei Festival di Sanremo condotti dal padre Amadeus. Il pubblico italiano ha visto letteralmente crescere il figlio del conduttore, da sempre appassionato di musica, in particolare del rap e della trap. Tanto che Amadeus stesso, nel suo ruolo di direttore artistico della kermesse, non ha mai fatto mistero che chiedesse alcune informazioni al figlio su alcuni degli artisti da vagliare. Oggi Josè ha 17 anni (compiuti proprio il 17 aprile scorso) e, attualmente, è un portiere delle giovanili dell’Udinese. Ma la musica non l’ha mai lasciata, tanto che i suoi video su TikTok spopolano per le canzoni rap che propone ai suoi 76mila follower.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il figlio di Amadeus canta un brano rap, ma poi accade qualcosa dietro le spalle che diventa virale. Josè Sebastiani e la sorpresa al ritiro con l’Udinese – VIDEO Notizie correlate Leggi anche: Brad Pitt e Tom Cruise se le danno di santa ragione, con il primo che alla fine muore: il video fatto con l’AI diventa virale (ma basta ascoltare le voci per capire) Salvini canta “Maledetta primavera” a Cortina: il video diventa viraleSta facendo il giro del web il video che mostra Matteo Salvini impegnato in un’esibizione musicale in un locale del centro di Cortina d’Ampezzo,... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Giovanna Civitillo e Josè, moglie e figlio di Amadeus | L'amore nato nel 2003 a L'Eredità. Il figlio di Amadeus canta un brano rap, ma poi accade qualcosa dietro le spalle che diventa virale. Josè Sebastiani e la sorpresa al ritiro con l’Udinese – VIDEOIl figlio di Amadeus, portiere dell'Udinese, canta una canzone rap sui social quando il padre compare alle sue spalle nel video ... ilfattoquotidiano.it Amadeus e Giovanna Civitilli diventano suoceri: il figlio Josè presenta la sua fidanzata su TikTokJosè Sebastiani tra social e sentimenti: il giovane figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo conquista il web e presenta la fidanzata. donnapop.it