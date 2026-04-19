Josè Sebastiani debutta col rap | Amadeus lo sorprende nel video

Josè Sebastiani ha pubblicato il suo primo video musicale su TikTok, dove compare nel ruolo di rapper. Il giovane è figlio di un noto conduttore televisivo e di una presentatrice. Il video ha ricevuto molte visualizzazioni e commenti, attirando l’attenzione degli utenti della piattaforma. La scoperta del suo debutto ha suscitato interesse tra gli internauti e tra i follower dei suoi genitori.

Il debutto musicale di Josè Sebastiani, figlio del noto conduttore Amadeus e di Giovanna Civitillo, ha generato un’immediata onda d’urto sui social media attraverso un video condiviso su TikTok. Nel filmato, il diciassettenne presenta un estratto del suo brano inedito intitolato Smog di Milano, attirando l’attenzione non solo per la sua interpretazione rap, ma soprattutto per la comparsa inaspettata del padre sullo sfondo della scena. L’anteprima digitale di un esordio urbano. Il percorso artistico del giovane Sebastiani prende ufficialmente il via attraverso le dinamiche tipiche della comunicazione contemporanea, puntando sulla velocità e sull’impatto visivo delle piattaforme social.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Josè Sebastiani debutta col rap: Amadeus lo sorprende nel video Notizie correlate Josè Sebastiani debutta con un brano rap e nel video TikTok fa capolino, a sopresa, papà AmadeusL'entrata a sorpresa di papà Amadeus ha subito attirato l’attenzione degli utenti, e lo stesso Josè Sebastiani ha commentato con ironia il momento,... Leggi anche: Amadeus, il figlio Josè Sebastiani debutta come cantante Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Amadeus, il figlio José Sebastiani debutta come cantante; Amadeus, il figlio Josè lancia la sua prima canzone: il video virale, il gesto di papà e quel segnale inequivocabile; Josè, il figlio di Amadeus debutta come cantante: la reazione del papà; Amadeus, il figlio Josè debutta come cantante: un altro Sebastiani punta a Sanremo? Smog, autotune e la benedizione di papà. Josè Sebastiani debutta con un brano rap e nel video TikTok fa capolino, a sopresa, papà AmadeusPortiere delle giovanili dell’Udinese e grande appassionato di musica rap e trap, Josè presenta sui social la sua hit Smog di Milano. E mentre canta davanti alla telecamera, ecco che alle sue spalle c ... vanityfair.it Amadeus, il figlio Josè Sebastiani debutta come cantanteJosè Sebastiani debutta nella musica interpretando un brano rap: il figlio di Amadeus sembra intenzionato a coltivare altre passioni oltre il calcio ... dilei.it «Mio padre è Amadeus, ma io sono Josè Sebastiani e oggi inizia la mia musica». Con queste parole Josè, appena diciassettenne, ha annunciato sui social il suo ingresso nella scena musicale italiana. Il debutto è stato accompagnato da un video su TikTok, d - facebook.com facebook Portiere delle giovanili dell’Udinese e grande appassionato di musica rap e trap, Josè presenta sui social la sua hit Smog di Milano. E mentre canta davanti alla telecamera, ecco che alle sue spalle compare il padre x.com