Josè Sebastiani debutta col rap | Amadeus lo sorprende nel video

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Josè Sebastiani ha pubblicato il suo primo video musicale su TikTok, dove compare nel ruolo di rapper. Il giovane è figlio di un noto conduttore televisivo e di una presentatrice. Il video ha ricevuto molte visualizzazioni e commenti, attirando l’attenzione degli utenti della piattaforma. La scoperta del suo debutto ha suscitato interesse tra gli internauti e tra i follower dei suoi genitori.

Il debutto musicale di Josè Sebastiani, figlio del noto conduttore Amadeus e di Giovanna Civitillo, ha generato un’immediata onda d’urto sui social media attraverso un video condiviso su TikTok. Nel filmato, il diciassettenne presenta un estratto del suo brano inedito intitolato Smog di Milano, attirando l’attenzione non solo per la sua interpretazione rap, ma soprattutto per la comparsa inaspettata del padre sullo sfondo della scena. L’anteprima digitale di un esordio urbano. Il percorso artistico del giovane Sebastiani prende ufficialmente il via attraverso le dinamiche tipiche della comunicazione contemporanea, puntando sulla velocità e sull’impatto visivo delle piattaforme social.🔗 Leggi su Ameve.eu

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