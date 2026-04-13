Carlo Pernat | la scelta di Jorge Martin per Yamaha è economica e orientata al ritiro

Recentemente, si è parlato di un possibile trasferimento di un pilota di MotoGP a un nuovo team. Secondo alcune fonti, la decisione sarebbe stata influenzata principalmente da fattori economici e dal desiderio di ritirarsi. La notizia ha attirato l’attenzione nel mondo delle corse, anche perché coinvolge un pilota di alto livello e un importante costruttore. La vicenda si svolge tra conferme, smentite e speculazioni in attesa di sviluppi ufficiali.

"> Il Passaggio di Jorge Martin a Yamaha: Un’Analisi Sottile. Jorge Martin si prepara a un passaggio significativo nel suo percorso professionale, con l’ufficializzazione della sua collaborazione con Yamaha a partire dal 2027. Carlo Pernat, noto manager e commentatore nel mondo MotoGP, ha sollevato un punto interessante riguardo a questo cambiamento: la motivazione principale sembrerebbe essere di natura economica. Martin, attuale pilota Aprilia, affronterà nel 2026 la sua ultima stagione con il team italiano. Sebbene continui a distinguersi come uno dei top rider del MotoGP, la sua decisione di unirsi a Yamaha ha sorpreso molti esperti e fan.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Carlo Pernat: la scelta di Jorge Martin per Yamaha è economica e orientata al ritiro. MotoGP, Jorge Martin vicino all’accordo con la Yamaha? L’indiscrezione dalla SpagnaNel giro di poche ore, due indiscrezioni di mercato hanno scosso profondamente il circus della MotoGP in vista dei prossimi anni. Yamaha pronto a ingaggiare Jorge Martin per MotoGP, ma c’è una sorpresa."> ## Jorge Martin: Possibile Trasferimento a Yamaha nel 2027 Jorge Martin è al centro di spekulazioni riguardanti un possibile trasferimento in...