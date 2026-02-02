John Wick 3 – Parabellum | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera su Rai 2 va in onda John Wick 3 – Parabellum. Il film, diretto da Chad Stahelski, sarà trasmesso alle 21,20. È il terzo capitolo della serie, uscito nel 2019, e vede ancora Keanu Reeves nei panni del famoso sicario. La scena prende vita questa sera, portando sullo schermo un mix di azione e adrenalina.

John Wick 3 – Parabellum: trama, cast e streaming del film. Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda John Wick 3 – Parabellum, film del 2019 diretto da Chad Stahelski. La pellicola, con protagonista Keanu Reeves, è il sequel del film del 2017 John Wick – Capitolo 2. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Dieci minuti dopo la conclusione del film precedente, l'ex sicario John Wick è un uomo ricercato ed in fuga a Manhattan. Dopo l'uccisione non autorizzata di Santino D'Antonio, il signore della camorra nonché nuovo membro della Gran Tavola, nell'hotel Continental di New York, John viene dichiarato "scomunicato" e sulla sua testa viene posta una taglia di 14 milioni di dollari.

