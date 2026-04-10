Stasera in tv venerdì 10 aprile | John Wick 3 | Parabellum

Stasera, venerdì 10 aprile, sui principali canali televisivi viene trasmesso il film

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 10 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 10 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. John Wick 3 - Parabellum (John Wick: Chapter 3 - Parabellum) è un film del 2019 diretto da Chad Stahelski. La pellicola, con protagonista Keanu Reeves, è il sequel di John Wick - Capitolo 2 (2017), nonché terzo capitolo dell'omonimo franchise, a cui segue John Wick 4 (2023). Il film è interpretato anche da Halle Berry, Ian McShane, Laurence Fishburne, Mark Dacascos, Asia Kate Dillon e Lance Reddick. 🔗 Leggi su 2anews.it

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John Wick 3 – Parabellum: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda John Wick 3 – Parabellum, film del 2019 diretto da Chad Stahelski.

Film stasera Sky Cinema e NOW, John Wick 3 e Tarantino - Domenica 22 Marzo 2026Tutti i film in onda stasera su Sky e NOW orari, canali e titoli tra action, commedie e grandi successi.

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Spade, pistole e proiettili – L’action e l’eredità di John Wick L'arrivo in sala di Ti Uccideranno è forse il segnale che il franchise con Keanu Reeves abbia (finalmente) generato un filone che si muove anche lontano dai suoi creatori, tra nuovi eroi e immaginari. - facebook.com facebook