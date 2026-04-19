John Cena entra e lo stadio esplode | l’ingresso a WrestleMania é da brividi

Da gazzetta.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento di WrestleMania 42, il pubblico ha accolto con grande entusiasmo l’ingresso di un noto wrestler, che è considerato il più vincente nella storia con 17 titoli mondiali. L’atleta è entrato nell’Allegiant Stadium, suscitando un'ovazione che ha coinvolto l’intera arena e creando un momento di forte emozione tra i presenti.

John Cena, il più vincente wrestler della storia con 17 titoli mondiali, ha presentato WrestleMania 42: al suo ingresso all’Allegiant Stadium il pubblico lo ha accolto con un’ovazione da brividi. WrestleMania 42 è disponibile solo su Netflix (video credits Netflix).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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