John Cena sarà l'ospite di WrestleMania 42, evento di wrestling che si terrà prossimamente. La sua ultima apparizione in WWE risale al 13 dicembre 2025, durante il suo “Last Match”, che si è concluso con Gunther che ha costretto Cena a tapparsi. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sull'evento o sui suoi ruoli specifici.

L’ultima volta che John Cena è apparso in WWE è stato il 13 dicembre 2025, quando il suo “ Last Match ” si è concluso con Gunther “ making him tap like a little ” . no, non lo scriverò, scusate. Da allora Cena si è tenuto occupato con la sua carriera di attore, ma sembra che lo rivedremo almeno un’altra volta. Dopo aver pubblicizzato il suo prossimo film, Cena fa notare che Hollywood è davvero vicina a Las Vegas, e in città si dice che WrestleMania abbia bisogno di un presentatore. Dato che è già in quella direzione, sarà lui l’ host di WrestleMania 42. Since retirement, my “road” has looked a little different. but now I can officially say I’m headed to WrestleMania!!!! See you in Las Vegas! pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: John Cena sarà l’host di WrestleMania 42

Articoli correlati

WWE: Roman Reigns sarà presente a Raw per tutto marzo in vista di WrestleMania 42Roman Reigns si prepara a essere uno dei volti principali di Raw nelle settimane che precedono WrestleMania 42.

WWE: Secondo CM Punk il main event di WrestleMania 42 sarà spettacolareSebbene l’ intera card di WrestleMania 42 sia apparentemente incerta, l’unico match che sembra ormai definitivo è lo scontro tra CM Punk e il...

John Cena Will Be At Wrestlemania 42