La WWE ha comunicato che John Cena sarà il conduttore di WrestleMania 42. L’atleta aveva disputato il suo ultimo incontro a dicembre durante Saturday Night’s Main Event, perdendo contro Gunther. Questo è stato il suo addio ufficiale al ring. La notizia è stata resa nota attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione.

La WWE ha annunciato oggi che John Cena sarà il conduttore di WrestleMania 42. Il leader della Cenation aveva disputato il suo ultimo match lo scorso dicembre a Saturday Night’s Main Event, venendo sconfitto da Gunther in quello che è stato il suo addio definitivo al ring. Il suo ritorno, dunque, non sarà in veste di wrestler ma in un ruolo da presentatore per l’evento più importante dell’anno. Una mossa per rilanciare la vendita dei biglietti. Secondo quanto riportato da Fightful Select, la decisione di coinvolgere John Cena come host sarebbe legata alla necessità di dare una spinta alla vendita dei biglietti. Il tema delle vendite per WrestleMania 42 tiene banco da mesi ai piani alti della WWE: i numeri non sembrano essere all’altezza di quelli registrati per la WrestleMania dello scorso anno a Las Vegas. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ecco perchè è stato annunciato John Cena come conduttore di WrestleMania 42

Altri aggiornamenti su John Cena

WWE: John Cena sarà l’host di WrestleMania 42L’ultima volta che John Cena è apparso in WWE è stato il 13 dicembre 2025, quando il suo “Last Match” si è concluso con Gunther “making him tap like...

WrestleMania 42: il numero di match annunciato WWELa prospettiva di WrestleMania 42 si presenta come una delle iniziative più ambiziose della WWE.

WWE: Ecco perché Cody Rhodes vs Roman Reigns non si farà a WrestleMania 42La WWE ha ufficialmente cancellato Cody Rhodes vs Roman Reigns per WrestleMania 42.