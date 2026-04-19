L'ex wrestler, ritiratosi a dicembre, ha raccontato di aver passato momenti difficili in passato, dormendo in auto e ricevendo pizza gratuita. Ora si dedica alla recitazione e a sostenere la famiglia, affermando che i soldi sono utili principalmente per sentirsi sicuri. La sua esperienza personale ha cambiato il modo in cui vede il denaro e il successo.

Il 48enne ex wrestler, che il pubblico di recente ha ammirato al cinema in blockbuster del calibro di Fast and Furious e The Suicide Squad, ha confessato di non aver avuto una vita facile. Prima della fama, infatti, viveva nella sua automobile, una Lincoln Continental del 1991 e tirava avanti grazie alla pizza gratis, e non poteva contare sull’aiuto economico della famiglia, che ha sempre avuto difficoltà a tirare avanti ed era piena di debiti. Ironia della sorte, oggi John Cena è testimonial di un servizio bancario che gli ha insegnato come gestire le proprie finanze al meglio. Così facendo è stato in grado di aiutare anche i suoi cari. Anche se ancora oggi continua a dire, come ha raccontato tempo fa allo show Hart to Heart di Kevin Hart, che la sua esistenza è un incastro di eventi fortunati nati da circostanze negative.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - John Cena: «Dormivo nella mia auto e mangiavo pizza gratis. Oggi aiuto la mia famiglia e ho capito che i soldi servono solo a sentirsi al sicuro»

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