Oggi si gioca il derby tra Jesina e Osimana, due squadre che si affrontano con punti importanti in palio. È il primo di due incontri consecutivi per i gialloblù, che tra sette giorni riceveranno al Diana il Fabriano Cerreto nell’ultima giornata di campionato. La partita si svolge in un clima di grande attesa, con entrambe le formazioni determinate a conquistare i tre punti fondamentali.

E’ il giorno del derby, il primo di due consecutivi per l’ Osimana che fra una settimana ospiterà al Diana il Fabriano Cerreto per l’ultima giornata. Oggi invece i giallorossi saranno di scena al Carotti di Jesi. Con la voglia di prendersi i tre punti, visto che è un derby sempre sentito, e anche per tenere accesa la flebile speranza di centrare i playoff, in attesa dei risultati delle avversarie. Chi ha il destino nelle proprie mani, per il discorso salvezza diretta, invece è la Jesina che oggi potrebbe mettere una serie ipoteca nella permanenza nella categoria senza ricorrere al playout dopo la vittoria di sette giorni fa contro la Civitanovese (quest’ultima ha esonerato dopo la sconfitta mister Silva richiamando Daniele Marinelli).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesina e Osimana, derby con punti cruciali in palio

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