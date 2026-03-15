chiesanuova arriva la jesina in palio punti pesanti

Al Chiesanuova, oggi si gioca il primo di due spareggi di fila contro la Jesina, con punti fondamentali in palio. La partita si svolge a cinque turni dalla fine del campionato di Eccellenza, e rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si annuncia decisiva per gli equilibri della stagione.

A cinque turni dalla fine, il calendario di Eccellenza riserva oggi al Chiesanuova il primo di due spareggi di fila. Alle 15 al Don Guido Bibini, ecco la Jesina per una sfida che vale la salvezza diretta, sono i leoncelli ad aprirla (dal basso) con 28 punti, due lunghezze in più sui locali. Poi tra una settimana il team di Mariotti andrà a Fabriano, per un match che appare più legato alla possibilità di scongiurare la retrocessione diretta dato che i cartai sono ultimi con la Civitanovese con due punti in meno ed oggi c’è lo scontro tra i due fanalini di coda. Il futuro del Chiesanuova passa da oggi, urge sfruttare il fattore campo e tornare alla vittoria che manca dall’8 febbraio (1-0 sull’Urbania). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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NEXT MATCH | 26ª Giornata Domenica 15 Marzo Chiesanuova - Jesina Ore 15.00 Stadio Don Guido Bibini #eccellenzamarche | #jesina | #chiesanuova facebook