La Jesina ottiene la prima vittoria in trasferta in questa stagione alla penultima giornata, conquistando tre punti che rafforzano la posizione in classifica. La squadra affronta con fiducia il prossimo impegno, un derby contro l’Osimana, in programma domenica. La vittoria fuori casa rappresenta un risultato importante nel percorso della squadra in campionato.

La Jesina centra il primo successo stagionale in trasferta alla terz’ultima giornata, mettendo una grossa ipoteca sulla salvezza diretta. Decisive in casa della Civitanovese le reti di Angeletti e Minnozzi su rigore. "La vittoria è arrivata nel momento giusto, non riuscivamo mai a vincere nonostante ottime prestazioni e quindi ha un valore doppio - le parole di mister Puddu - perché ci allontaniamo leggermente dalla zona calda. Abbiamo fatto una grande gara, lasciando qualcosina sulle palle alte e sui calci piazzati dove loro avevano più centimetri di noi, però tutto sommato è una vittoria meritata. L’unico rammarico non averla chiusa prima". Un successo da dedicare a " Filippo Massei che nella rifinitura ha avuto un problema al ginocchio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Jesina, prima vittoria in trasferta. "Un successo dal valore doppio». E domenica derby con l’Osimana

La Jesina accarezza la salvezza. "Vittoria conquistata con il cuore». Osimana anemica, Fabriano arrancaTorna a sorridere la Jesina che non sbaglia lo scontro salvezza contro il Montegranaro.

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