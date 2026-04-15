JD Vance avverte Papa Leone dopo l' attacco di Trump lo ammiro ma faccia attenzione quando parla di teologia

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha commentato le recenti dichiarazioni dell’ex presidente riguardo a Papa Leone, dicendo di ammirarlo ma invitandolo a essere cauto quando si tratta di questioni teologiche. Le sue parole sono arrivate in risposta alle critiche di Trump nei confronti del pontefice, suscitando discussioni sui rapporti tra politica e religione. La discussione si è immediatamente accesa sui social e sui media, con commenti di vari esponenti politici e religiosi.

Dopo Donald Trump, anche il vicepresidente Usa JD Vance va all’attacco di Papa Leone, “colpevole” di invocare la pace in Medio Oriente. Anziché cercare di smorzare i toni, il numero due della Casa Bianca, cattolico, entra a gamba tesa sulla vicenda lanciando una sorta di avvertimento al Vaticano, sostenendo che il Pontefice dovrebbe essere “cauto quando parla di questioni teologiche”. JD Vance avverte Papa Leone "Il Papa sia cauto quando parla di questioni teologiche" Vance: "Il Vaticano si occupi di questioni morali" JD Vance avverte Papa Leone Papa Leone XIV dovrebbe “fare attenzione” quando parla di teologia. Così il vicepresidente statunitense JD Vance rilancia gli attacchi di Donald Trump al Pontefice parlando a un evento di Turning Point USA all’Università della Georgia.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - JD Vance avverte Papa Leone dopo l'attacco di Trump, "lo ammiro ma faccia attenzione quando parla di teologia" Notizie correlate Leggi anche: Il vicepresidente Usa Vance avverte il Papa: “Faccia attenzione quando parla di questioni teologiche” Leggi anche: Papa, Vance: "Ammiro Leone XIV, mi piace anche quando c’è disaccordo" Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Trump e Vance, nuovo attacco contro il Papa. Ma Leone rilancia il messaggio: Dio non sta con i prepotenti; Lo strappo di Papa Leone XIV: Dio non sta coi prepotenti; Trump e l'attacco al Papa, Vance: Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali; 25° Emendamento. Trump rilancia le critiche a Papa Leone “Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42.000 innocenti” - facebook.com facebook Il vicepresidente americano Vance critica Papa Leone XIV: “Attento quando parla di teologia”, il video fa discutere x.com