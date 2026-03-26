Jannik Sinner ha conquistato la qualificazione alle semifinali del Masters 1000 di Miami dopo aver battuto Francis Tiafoe in due set, entrambi per 6-2, in poco più di un’ora di partita. L’italiano ha dominato il match, imponendosi con grande facilità sui campione statunitense. Ora si prepara a disputare le successive sfide nel torneo.

Dominante. Semplicemente dominante. Jannik Sinner fa a pezzettini Francis Tiafoe nei quarti del Masters 1000 di Miami: vittoria in due set, entrambi per 6-2, poco più di un'ora di gioco e ora le semifinali. E dopo aver liquidato l'avversario, che giocava in casa, il ragazzo di San Candido si è concesso a interviste e riflessioni a bordo campo. Nel post partita, Jannik ha subito messo a fuoco le difficoltà della sfida e la strategia adottata per disinnescarle: "Francis è un avversario molto tosto. Forse era un po' stanco oggi anche perché comunque ha giocato tante partite lunghe qua e quindi ho cercato di renderla più fisica possibile". Insomma, tutta la cavalleria dell'azzurro: dopo averlo stordito, spiega che forse l'avversario era "spompo", stanco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner impensabile: prima massacra Tiafoe, poi lo "giustifica" così

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