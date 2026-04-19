A Camaiore, nel Parco BussolaDomani a Lido di Camaiore, si terrà la quinta edizione del festival musicale La Prima Estate, che si svolgerà in due fine settimana, dal 19 al 21 giugno e dal 26 al 28 giugno. L’evento coinvolge artisti di rilievo internazionale e si propone di mettere in discussione le tendenze del settore musicale con una programmazione diversificata. La manifestazione mira a offrire un’esperienza musicale diversa e coinvolgente.

Il Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore si prepara ad accogliere la quinta edizione de La Prima Estate, un evento che nei due weekend previsti tra il 19 e il 21 giugno e tra il 26 e il 28 giugno punta a ridefinire i canoni del festival musicale internazionale. La rassegna, che ha scelto di non seguire la logica dei classici nomi in cima alle classifiche per privilegiare una coerenza artistica rigorosa, proporrà sul palco artisti del calibro di Jack White, Nick Cave, Gorillaz, Richard Ashcroft e Marlene Kuntz. Un modello basato sulla coerenza artistica e sull’esperienza totale. Lontano dalla filosofia dei grandi eventi che utilizzano la musica come semplice pretesto per il divertimento o cercano il successo immediato attraverso i trend del momento, La Prima Estate si fonda su una selezione accurata degli interpreti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jack White e Nick Cave a Camaiore: il festival che sfida i trend

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