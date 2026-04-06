Nick Jonas e Kathryn Newton sono coinvolti nel nuovo film horror natalizio intitolato “White Elephant”, prodotto da MRC, Radio Silence e Project X. La regia è affidata a Eli Craig, noto per aver diretto “Clown in a Cornfield”. La pellicola, ambientata durante il periodo natalizio, si inserisce nel genere horror con un cast che include i due attori principali. Le riprese sono recenti o in fase di produzione.

Nick Jonas e Kathryn Newton sono pronti per il film horror natalizio White Elephant prodotto da MRC, Radio Silence e Project X; alla regia Eli Craig, già regista di Clown in a Cornfield. Scopriamo i dettagli della sinossi e le indiscrezioni sul team tecnico ed esecutivo. Diretto da Eli Craig, regista di Clown in a Cornfield, White Elephant ha la seguente trama: Otto amici. Un premio. Fiducia zero. Il loro scambio annuale di regali natalizi si trasforma in una spietata carneficina natalizia. Il film è basato su una sceneggiatura di JT Billings con contributi aggiuntivi di Craig. MRC finanzia il progetto. Spencer Berman e Nick Jonas producono per Powered By Jonas, insieme a William Sherak, Paul Neinstein e James Vanderbilt per Project X, Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nick Jonas e Kathryn Newton pronti per il film horror natalizio “White Elephant”

‘Finché morte non ci separi 2’: Sarah Michelle Gellar e Kathryn Newton parlano del film e dei loro ruoliSarah Michelle Gellar e Kathryn Newton hanno presentato ieri pomeriggio al Cinema Barberini di Roma, il loro ultimo film Finché morte non ci separi...

Leggi anche: Avengers: Doomsday – Kathryn Newton rompe il silenzio sul destino di Cassie Lang

Argomenti più discussi: Nuovo progetto horror per Nick Jonas e Kathryn Newton; Zendaya guarda al futuro: il regista con cui sogna di lavorare; Hen – Storia di una piuma – Recensione del film di Gyorgy Palfi.

Nick Jonas e Kathryn Newton pronti per il film horror natalizio White ElephantNick Jonas e Kathryn Newton sono pronti per il film horror natalizio White Elephant ... msn.com

Nick Jonas e Kathryn Newton saranno i protagonisti del film horror "White Elephant " diretto da Eli Craig. Questa la sinossi ufficiale: "Otto amici. Un premio. Fiducia zero. Il loro scambio annuale di regali natalizi si trasforma in una spietata carneficina natalizia." facebook