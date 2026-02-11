Discorsi serate d' ascolto | Nick cave & the bad seeds the good son
Giovedì sera, a Parma, si terrà il secondo appuntamento di “DISCORSI” con la serata d’ascolto dedicata a Nick Cave & The Bad Seeds. Il concerto si svolgerà alle 21 nel locale Borgo Santa Brigida 5A. Gli appassionati si ritroveranno per ascoltare dal vivo “The Good Son” e vivere un momento di musica intensa.
Giovedì 19 febbraio alle ore 21, presso il locale Borgo Santa Brigida 5A, si terrà a Parma il secondo appuntamento del 2026 di "DISCORSI. Serate d'ascolto", una rassegna mensile dedicata all'ascolto e al commento collettivo di dischi d'eccezione. L'incontro offrirà l'opportunità di approfondire.
