Dopo il successo della serata dedicata ai misteri di Turandot e con il Maestro Nicola Luisotti come protagonista, il ciclo “Verso Turandot” continua con un nuovo approfondimento. Questa volta, si concentra su un altro dei grandi interrogativi collegati al capolavoro di Puccini, offrendo un’ulteriore occasione di analisi e confronto. L’evento è stato condotto da Deborah Burton e si è svolto il 4 marzo.

Dopo il successo della serata dedicata ai misteri di Turandot, che lo scorso 4 marzo ha visto protagonista il Maestro Nicola Luisotti, il percorso di “Verso Turandot” prosegue approfondendo un altro dei grandi interrogativi legati al capolavoro pucciniano. Il testimone passa alla musicologa Deborah Burton (Boston University), che giovedì alle 19 nel foyer del Teatro del Giglio Giacomo Puccini (ingresso libero e gratuito), terrà la conferenza dal titolo “I finali di Turandot: l’ultimo enigma”. La conferenza raccoglie idealmente il filo della precedente conversazione sui misteri dell’opera per concentrarsi su quello che è forse il più affascinante tra essi: la complessa vicenda del finale lasciato incompiuto dal compositore, e le diverse soluzioni elaborate per portare a compimento Turandot. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “I finali di Turandot: l’ultimo enigma” con Deborah Burton

Articoli correlati

18 anni fa Tim Burton e Johnny Depp rompevano le regole con il loro ultimo grande filmTim Burton e Johnny Depp formano una delle coppie più iconiche del cinema fantasy e gotico, anche se non tutte le loro collaborazioni hanno ottenuto...

Eyes Wide Shut: l’ultimo enigma di Stanley KubrickUscito nel 1999, pochi mesi dopo la morte del regista, Eyes Wide Shut rappresenta il testamento artistico di Stanley Kubrick, uno dei cineasti più...

Tutto quello che riguarda Deborah Burton

Argomenti discussi: I finali di Turandot: l’ultimo enigma con Deborah Burton.

Verso Turandot, al Giglio la musicologa Deborah Burton della Boston UniversityAppuntamento giovedì (12 marzo) alle 19 nel foyer del teatro. Affronterà il tema degli enigmi sul finale dell'opera ... luccaindiretta.it

Turandot e i suoi finali. Un successoLunedì sera al teatro Verdi è andata in scena la Montecatini delle grandi occasioni con la Turandot e i suoi... Lunedì sera al teatro Verdi è andata in scena la Montecatini delle grandi occasioni con ... lanazione.it